Важной особенностью этой версии является поддержка динамического масштабирования разрешения.

Это означает, что вместо того, чтобы просто устанавливать предустановленное разрешение и масштабировать XeSS от него, игры могут динамически масштабировать разрешение в зависимости от нагрузки, и XeSS будет автоматически повышать разрешение от любого динамического разрешения, которое выберет игра, до конечного выходного разрешения. DLSS и FSR уже имеют эту функцию, но для Intel желательно добиться паритета своих технологий.

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Помимо поддержки динамического разрешения, XeSS 1.2 также имеет некоторую комбинацию "исправлений ошибок, улучшений стабильности и оптимизации производительности".

Одна из претензий к XeSS 1.2 заключается в том, что как и DLSS от NVIDIA, он распространяется в виде двоичного файла Windows DLL. Обычно мы не особенно беспокоимся об этом; большая часть программного обеспечения, разработанного крупными корпорациями, является их собственностью. Однако Intel заявила, что XeSS будет "открытым и кроссплатформенным" еще в 2021 году.

Централизованная модель разработки XeSS уже вызвала некоторые проблемы у геймеров Linux.

Будем надеяться, что Intel сможет выпустить исходный код, хотя бы по той причине, что компания пообещала. На данный момент XeSS 1.2 обратно совместим с версиями 1.1 и 1.0, поэтому обновление до новой версии должно быть довольно простым.