Пока вы используете игровой монитор LG OLED "по назначению у себя дома (компания не поддерживает коммерческое использование, например, в качестве рекламного монитора в розничной торговле), выгорание покрывается 2 летней гарантией".

OLED телевизоры могут страдать от выгорания, в основном из-за постоянно присутствующих логотипов каналов. Когда телевизор часами настроен на один и тот же канал, особенно на высоких уровнях яркости, OLED-дисплеи, отображающие эти статические логотипы, постоянно "изнашиваются". Таким образом, при смене каналов становится очевидным, что на изображение влияет "призрак" логотипа канала.

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На ПК, планшете или смартфоне выгорание может быть таким же или даже хуже из-за элементов пользовательского интерфейса. Например, если вы использовали OLED-монитор в Windows, потенциальные проблемы с выгоранием могут быть вызваны значками на рабочем столе и панелью задач.

Важно отметить, что в отчете The Verge подчеркивается, что гарантия на выгорание LG OLED распространяется только на мониторы собственной марки, а не на мониторы других фирм, в которых используются дисплейные панели LG. И Acer, и Asus продают мониторы с OLED-панелями LG, но на момент написания статьи не уточнялось, будут ли они повторять условия гарантии LG. Тем не менее, Alienware (панели Samsung) и Corsair (панели LG) имеют игровые OLED-дисплеи в своих линейках продуктов с трехлетней гарантией выгорания.