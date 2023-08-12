Клавиатуру не нужно подключать к ПК, чтобы игра работала, и она даже воспроизводит звук.

Клавиатура от TheKeebProject имеет специальную печатную плату с микропроцессором Raspberry Pi 2040. Для основного дисплея в клавиатуре используется панель размером 320 x 240 пикселей. Это эффективно соответствует разрешению оригинальной версии 320 x 200, где эти пиксели были растянуты по вертикали на 20%. Кнопка из прозрачного полимера была напечатана так, чтобы соответствовать размеру экрана.

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Версия игры, которая запускается на этой клавиатуре, является "модифицированной версией порта Doom от Raspberry Pi Foundation". Судя по всему, это полноценная игра, а не просто демоверсия.

TheKeebProject создал клавиатуру, на которой можно играть в Doom без монитора, без ПК и полностью автономно. Мы не можем сказать, насколько играбельна Keycap Doom с таким крошечным экраном, но по крайней мере, клавиатура нормального размера.



