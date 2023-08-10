Если информация верна, Apple официально представит семейство M3 в октябре.

MacBook Pro 16 с чипом M2 Max это мощная машина с длительным временем автономной работы. M2 Max - чип, созданный по 5-нанометровому техпроцессу, с 67 миллиардами транзисторов, 12 ядрами ЦП, имеющий до 38 ядер графического процессора, 16 ядрами Neural Engine и пропускной способностью памяти 400 ГБ/с.

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Это серьезная мощность, но как сообщается, вскоре он уступит первенство M3 Max, который Bloomberg обнаружил в журналах испытаний от стороннего разработчика приложений для Mac. Согласно этим журналам, M3 Max будет работать на мощном MacBook Pro, обозначенном как модель J514, который дебютирует в следующем году (вероятно в январе, если Apple будет следовать той же частоте выпуска, что и для моделей текущего поколения).

Эти журналы также раскрывают некоторые ключевые обновления чипа Apple. Если они окажутся точными, M3 Max получит до 16 ядер ЦП и 40 ядер графического процессора, что представляет собой физический прирост на 33,3% и 5,3% соответственно. Кроме того, рассматриваемый MacBook Pro также был оснащен 48 ГБ оперативной памяти. Текущие модели могут иметь 32 ГБ, 64 ГБ и 96 ГБ ОЗУ.

Интересно, что M2 Max дебютировал с двумя дополнительными ядрами ЦП и шестью дополнительными ядрами графического процессора по сравнению с M1 Max, тогда как M3 Max добавит еще четыре ядра ЦП и еще два ядра графического процессора по сравнению с M2 Max.

Так же ожидается переход на 3-нанометровый техпроцесс. Тем не менее, будет интересно посмотреть, какие еще обновления ожидаются, например, еще один скачок в пропускной способности памяти, и какие конкретные заявления о производительности будет делать Apple в отношении семейства M3.

Kioxia заявляет, что ее твердотельные накопители CD8P могут обеспечивать скорость последовательного чтения до 12 000 МБ/с (12 ГБ/с). Последовательная запись не такая быстрая, но все же регистрируется на уровне 5500 МБ/с (5,5 ГБ/с). Между тем, показатели произвольного чтения и записи 4K оцениваются до 2 миллионов IOPS и 400 000 IOPS соответственно.

"Мы с гордостью представляем наш новейший твердотельный накопитель PCIe 5.0 NVMe для центра обработки данных, предназначенный для серверных и облачных приложений общего назначения, - заявил Невилл Ичхапория, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения твердотельных накопителей KIOXIA America, Inc. - Серия CD8P готова для серверов следующего поколения PCIe 5.0, обеспечивая отличное сочетание высокой производительности с малой задержкой как в форм-факторах E3.S, так и в 2,5-дюймовых форм-факторах".

Эти накопители 5-го поколения для центров обработки данных построены на основе собственных чипов памяти BiCS Flash 3D с трехуровневыми ячейками (TLC) Kioxia, которые работают в паре с контроллером собственной разработки.

Kioxia предложит две версии серии CD8P, в том числе модели CD8P-V емкостью до 12,8 ТБ для смешанных рабочих нагрузок и модели CD8P-R емкостью до 30,72 ТБ, настроенные для центров обработки данных с интенсивным чтением. Эти диски сейчас тестируются у клиентов.