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AMD раскрывает официальные характеристики и дату выпуска Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ
Новый графический процессор - это самая младшая видеокарта серии RX 7900, которая сейчас продается, с еще более урезанным графическим процессором Navi 31 и подсистемой памяти по сравнению с RX 7900 XT. Карта будет эксклюзивной для китайского рынка по цене от 5299 юаней или 740 долларов.

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Официальные спецификации AMD показывают, что RX 7900 GRE на самом деле имеет меньшее количество шейдерных ядер, а также значительно меньшую TBP по сравнению с RX 7900 XT - в дополнение к ранее анонсированному урезанному интерфейсу памяти и емкости графического процессора. Первоначально предполагалось, что 7900 GRE будет иметь только меньший интерфейс памяти и меньшую емкость, а конфигурация ядра графического процессора останется такой же, как у RX 7900 XT.

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Итак, вот полная спецификация RX 7900 GRE: 80 вычислительных блоков (CU), 5120 потоковых процессоров (шейдерных ядер), 80 вычислительных блоков RDNA3, 160 ускорителей искусственного интеллекта, 54 миллиарда транзисторов, базовая частота 1270 МГц, стандартная частота 1880 МГц, частота Boost 2245 МГц, TBP 260 Вт, 16 ГБ памяти GDDR6 18 Гбит/с, 256-битная шина памяти, 64 МБ Infinity Cache, 2250 ГБ/с эффективная пропускная способность памяти.

RX 7900 GRE, по сути, представляет собой более урезанный RX 7900 XT с ценой и характеристиками более высококлассного графического процессора среднего уровня. По сравнению с RX 7900 XT вариант GRE будет заметно медленнее, поскольку каждая часть подсистемы графического процессора и памяти была урезана. Тактовая частота ниже, пропускная способность и объем памяти намного медленнее/меньше, TBP значительно меньше, а количество включенных вычислительных блоков также немного хуже.

Невозможно сказать, насколько GRE медленнее, но исходя из цены и характеристик, мы не удивимся, если производительность окажется где-то между RTX 4070 и RTX 4070 Ti. RX 7900 XT считается конкурентом RTX 4070 Ti с небольшим преимуществом над NVIDIA в большинстве игр. Было бы логично позиционировать RX 7900 GRE между картами NVIDIA серии 4070. AMD не может сделать эту карту слишком медленной, иначе она будет конкурировать с грядущими графическими процессорами серии RX 7800, которые должны появиться в ближайшее время.

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