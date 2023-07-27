Несколько немецких оптовиков были уведомлены о предстоящем повышении цен.

Процессоры Intel вот-вот подорожают, поскольку производитель микросхем привлекает капитал для наращивания производства передовых техпроцессов. Это увеличение цен коснется всех процессоров Core, в том числе Alder Lake 12-го поколения, Raptor Lake 13-го поколения и грядущего Raptor Lake Refresh 14-го поколения. Мобильные чипы Meteor Lake также будут продаваться по более высокой цене.

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Рефинансирование новых заводов и производственных предприятий является основной причиной роста цен. Можно лишь предположить, что сюда входит создание передовых технологических мощностей. В частности, производство по техпроцесу 20A которое должно начаться в первой половине 2024 года, потребует большого внимания. Ожидается, что линейки мобильных и настольных компьютеров Intel 15-го поколения будут использовать техпроцесс 20A.

После Arrow Lake должны появиться Lunar Lak и Clearwater Forest основанные на техпроцессе 18A. Производство по техпроцессу 18A планируется начать во второй половине 2024 года. Если все пройдет успешно, это будет самый передовой технологический процесс на рынке.