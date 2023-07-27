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ASUS готовится к массовому производству видеокарт GeForce RTX 4070 без кабелей питания
Компромисс заключается в том, что для этого требуется специальная материнская плата.

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Видеокарта получающая питание только от материнской платы, и в частности от слота PCI Express к которому она подключается,  не является новой концепцией. Однако видеокарты более высокого класса потребляют слишком много энергии, чтобы это было возможно. Таким образом, только видеокарты начального уровня и некоторые видеокарты среднего уровня с низким энергопотреблением могут обойтись без прямого подключения к блоку питания.

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ASUS стремится изменить это с помощью специально разработанной модели GeForce RTX 4070, которую она продемонстрировала на выставке Computex в начале этого года. Это 3-слотовая конструкция с дополнительным разъемом, выступающим из печатной платы видеокарты, который подключается к специальному слоту на материнской плате с маркировкой GC_HPWR. По сути, это мини-слот, который находится перед разъемом PCIe на материнской плате и способен обеспечивать мощность до 600 Вт. Концепция похожа (хотя и не совсем такая же) на модули AMD Radeon Pro (например, Radeon Pro W7500X MPX) для некоторых систем Apple.

Этот дополнительный слот GC_HPWR не характерен для материнских плат. С этой целью ASUS создала материнскую плату Z790 TUF Gaming с необходимым слотом для размещения разъема. Компания также переместила все разъемы питания на заднюю панель, включая три 8-контактных разъема PCIe и разъем 12VHPWR.

Эти разъемы направляют питание от блока питания непосредственно на видеокарту. Или другими словами, вместо того, чтобы подключать необходимые кабели блока питания к видеокарте, вы подключаете их к специально разработанной материнской плате, которая, в свою очередь, питает графический процессор.

Главное из преимуществ такой концепции - она немного упрощает прокладку кабелей. Вы также избавлены от потенциальных проблем с обеспечением надежного соединения кабеля питания с видеокартой, хотя теперь вам нужно убедиться, что у вас есть надежное соединение с разъемом на материнской плате. 

Представленную на Computex концепцию, ASUS снова продемонстрировала на Bilibili World 2023. По словам представителей WCCTech, ASUS подтвердила, что бескабельная карта поступит в массовое производство в конце этого года.

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