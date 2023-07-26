Новые отчеты показывают, что AMD выводит на рынок мобильных устройств свою технологию 3D V-Cache улучшающую производительность в играх с новыми мобильными процессорами Ryzen 7000.

Согласно списку продуктов на LambdaTek, рассматриваемый ноутбук представляет собой ASUS ROG Strix Scar 17, обновленный для использования процессора Ryzen 9 7945HX. Устройство оснащено мобильным графическим процессором RTX 4090, 32 ГБ памяти и SSD-накопителем объемом 2 ТБ .

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AMD не объявляла о каких-либо планах по выпуску на рынок мобильных чипов X3D, поэтому появление этого нового чипа с 3D-Vcache весьма удивительно. Если эти новые отчеты верны, в ближайшем будущем игровые ноутбуки могут получить заметно более высокую игровую производительность по сравнению с используемыми сегодня мобильными процессорами AMD без X3D. Мы также могли оценить, что мобильные чипы AMD X3D превосходят конкурирующие мобильные процессоры Intel Raptor Lake в игровых задачах, поскольку 3D V-Cache работает на мобильных платформах так же хорошо, как и на настольных компьютерах.

3D V-Cache - это технология разработанная AMD, которая значительно увеличивает объем кэш-памяти L3 современных процессоров Ryzen. Дополнительная объем может существенно улучшить частоту кадров в играх, если игра может использовать преимущества дополнительной емкости кэш-памяти L3.