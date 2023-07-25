В настоящее время Ryzen 5 7500F предназначен исключительно для китайского рынка.

Будет обидно, если так и останется, потому что этот чип мог бы найти поклонников среди покупателей с ограниченным бюджетом по всему миру, особенно если учесть, что переход на платформу с сокетом AM5 требует покупки новой материнской платы и вложений в память DDR5.

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На розничном сайте JD.com указана цена на Ryzen 5 7500F 1239 китайских юаней, что составляет чуть более 172 долларов. Для сравнения: следующая модель AMD Ryzen 5 7600 продается на Amazon за 226,99 долларов. Таким образом, разница в цене между двумя чипами составляет около 55 долларов.

Есть основания для оптимизма в отношении того, что мы можем увидеть Ryzen 5 7500на других рынках, включая Россию. AMD опубликовала страницу продукта для бюджетного чипа, а также перечислила его среди других SKU на своей главной странице настольных процессоров серии Ryzen 7000.

Здесь мы рассматриваем 6-ядерный/12-поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,7 ГГц, повышаемой до 5 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L2, 32 МБ кэш-памяти L3 и TDP 65 Вт. Как и любой другой процессор AM5, Ryzen 5 7500F имеет разблокированный множитель для облегчения разгона. Фактически, обзор на MyDrivers показал, что чип обладает "очень мощными возможностями разгона" до тактовой частотой 5,6 ГГц. Что касается собственной оценки AMD, она позиционирует чип как способный играть в популярные киберспортивные игры, такие как CS:GO, DOTA 2 и не только.

Также примечательно, что Ryzen 5 7500F поставляется с воздушным кулером Wraith Stealth. Только три других процессора серии Ryzen 7000 поставляются с кулером в комплекте: Ryzen 5 7600 (Wraith Stealth), Ryzen 7 7700 (Wraith Prism) и Ryzen 9 7900 (Wraith Prism). Тем не менее, те кто планирует разгон, в любом случае захотят более мощное решение для охлаждения.

Глядя на характеристики, единственный реальный недостаток, который мы видим для бюджетной сборки, - это отсутствие встроенной графики, на что указывает обозначение "F" в названии модели. Для геймеров с ограниченным бюджетом 8-ядерный/16-потоковый Ryzen 7 5700G со встроенной графикой Radeon (177,10 долларов на Amazon) может быть более заманчивым.

Тем не менее, для тех кто хочет платформу текущего поколения и планирует использовать дискретную видеокарту, Ryzen 5 7500F безусловно выглядит многообещающе.