Ссылаясь на неназванные источники, сотрудники KeyToGaming утверждают, что PS5 Pro будет иметь 30 блоков WGP.

В утечке нет упоминания о том, какая графическая архитектура будет использоваться. Для справки, в PS5 используется специальный графический процессор RDNA 2 с 18 блоками WGP (эквивалентно 36 вычислительным блокам), обеспечивающий графическую мощность до 10,29 терафлопс.

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Переход на 30 блоков WGP (60 CU) представляет собой прирост на 67% по сравнению с существующим составом WGP/CU PS5. Если это так, PS5 Pro должна увидеть значительное увеличение производительности только за счет чистой графической мощности. Однако также возможно, что у консоли будут и некоторые архитектурные преимущества.

Материнская плата PS5

Буквально на прошлой неделе мы писали об утечке информации об APU AMD Ryzen 8000 серии Strix Point с процессорными ядрами Zen 5 в сочетании с графикой RDNA 3.5. Согласно источникам KeyToGaming, Sony планирует выпустить PS5 Pro в ноябре 2024 года. Это означает, что мы можем увидеть RDNA 3.5 на PS5 Pro.

Также предполагается, что PS5 Pro будет иметь графическую память со скоростью 18 Гбит/с, что является обновлением по сравнению с графической памятью 14 Гбит/с в обычной PS5.

Те же источники утверждают, что обновленная PS5 Pro будет нацелена на повышение производительности в играх с разрешением 4K, включая игры с трассировкой лучей, а также предложит "режим производительности", позволяющий играть в игры с разрешением 8K.