Доктор Лиза Су была награждена медалью Роберта Н. Нойса, самой престижной награды в полупроводниковой промышленности.

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Всего через месяц после того, как президент NVIDIA Дженсен Хуанг получил награду Роберта Н. Нойса от SIA (Semiconductor Industry Associati), генеральный директор AMD Лиза Су стала первой женщиной, получившей аналогичную награду от IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers ).

Медаль Роберта Н. Нойса - лишь одна из многих наград, которыми IEEE награждает людей, работающих в полупроводниковой промышленности. Стоит отметить, что эта награда не та, что была вручена Дженсену Хуангу месяц назад. Обе медали именуются в честь Роберта Н. Нойса, но принадлежат двум разным организациям.

Доктор Лиза Су получила награду IEEE за «Лидерство в новаторских полупроводниковых продуктах и успешных бизнес-стратегиях, которые способствовали развитию индустрии микроэлектроники». Она стала первой женщиной, получившей эту награду от организации, спонсируемой Intel с 2000 года.

Вот как доктор Су, научный сотрудник IEEE, отреагировал на награду:

Если честно, никогда бы не подумала, что получу премию Нойса. Это большая честь для меня. Получать такое признание от моих коллег в техническом сообществе - необыкновенный опыт. Мне нравится то, что я делаю, и то, что я могу внести свой вклад в полупроводниковую промышленность. - Доктор Лиза Су

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