Совокупная рыночная стоимость криптовалют снизилась на сумму, эквивалентную 250 миллиардам долларов
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Держатели криптовалюты в настоящее время готовятся к резкому падению стоимости своих активов, поскольку совокупная рыночная стоимость криптовалют только что снизилась на сумму, эквивалентную 250 миллиардам долларов, менее чем за 24 часа. Спад на рынке связывают с беспорядками в Evergrande, которые вызваны опасениями по поводу потенциально катастрофического долгового дефолта в Китае, а также из-за предстоящих расследований в Соединенных Штатах.
Обязательства китайского гиганта в сфере недвижимости Evergrande составляют более 305 миллиардов долларов. Этот последний спад криптовалюты связан с массовой распродажей рынка, когда держатели пытаются поднять свою ликвидность (то есть денежную стоимость, которая не была зафиксирована) в ответ на резкое снижение цены акций Evergrande, которая только что упала до самого низкого уровня за 11 лет.
К нестабильности рынка добавляются сообщения в эти выходные о том, что регулирующие органы США готовятся к проверке гиганта криптовалютной торговли Binance, чтобы искоренить отмывание денег и другую незаконную деятельность.
Сам биткоин упал на целых 11% менее чем за 24 часа, в то время как Ethereum показал себя еще хуже, упав на целых 13% за тот же период. Неудивительно, что больше всего пострадал рынок альткоинов: Algorand, который потерял целых 22%. Другие альткоины в основном следовали за рынком, который немного восстановился с момента первоначального падения, при этом биткоин в настоящее время на 8% ниже вчерашнего максимума.
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Однако рынок продажи для одних обычно превращается в рынок покупателей для других. Сальвадор, который недавно объявил о принятии биткоинов в качестве законного платежного средства , воспринял спад на рынке как возможность пополнить свои биткоин-холдинги, при этом страна объявила о приобретении 150 биткоинов на сумму 6,5 миллиона долларов.
Неустойчивость криптовалюты вряд ли является секретом - и фактически является одной из причин ее использования в качестве средства спекуляции.
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