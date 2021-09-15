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Брэндон «Bashurverse» Ашур известный как стример игры майнкрафт, умер в возрасте 36 лет, после осложнений от Covid-19. В последние годы Ашур вел трансляции на Twitch под новым именем Toasty. В течение августа он рассказывал про свой опыт пребывания в больнице после постановки диагноза и призывал своих подписчиков пройти вакцинацию, прежде чем его сестра Анеса Ашур объявила о его смерти в понедельник через Facebook.

Поделившись совместными фотографиями, Анеса Ашур написала: «За свои 36 лет мой брат столкнулся с таким количеством проблем, я бы никогда не подумала, что потеряю брата из-за пандемии. Ты доказал, какая у тебя замечательная душа. Мой брат сражался с ковидом и к сожалению проиграл битву. У него осталось 1,5 миллиона подписчиков на YouTube и бесконечное количество стримов на Twitch».

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«Он боролся с таким количеством демонов, спасая миллионы людей, даже не осознавая этого. Я не могу поверить, что это происходит. Он выдержал все глупые комментарии, сделанные людьми, которые хотели, чтобы он потерпел неудачу. Он был потрясающим».

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Ашур поделился, что он был болен Covid-19 7 августа, прежде чем задокументировать последующие недели, когда его перевели в отделение интенсивной терапии и поместили на кислород. 15 августа он сказал, что у него «одновременно коронавирус и пневмония», что было «чистым адом», и подробно рассказал о различных процедурах, которые ему пришлось пройти.

Его успех на Youtube начался более десяти лет назад с шоу Minecraft, таких как The Legend of Hobo, в то время как он также поддерживал канал для видеоблогов под названием BashDoesThings . У его канала было более миллиона подписчиков, когда в 2015 году в интернете был опубликован отчет об аресте 2004 года, в котором говорилось, что Брэндона арестовали в Кентукки по обвинению в «незаконной сделке с несовершеннолетним».

В архивном видео на Youtube примерно того времени (спасибо Yahoo) Ашур сказал, что обвинение было законным, и когда ему было 18 лет, он встречался с 15-летней девушкой. В итоге он был оштрафован.

После этих событий в апреле 2017 года Брэндон удалил все свои учетные записи в социальных сетях и видео со своего канала Youtube, прежде чем вернуться в онлайн в 2019 году под именем Toasty Time. С тех пор он вел трансляцию на Twitch , где у него было 170 000 подписчиков.