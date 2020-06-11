Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире
10 июня 2020 года в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло знаменательное событие: стоимость акций компании Tesla впервые преодолела отметку в 1000 долларов и закрепилась к концу торгов на значении $1029.
Таким образом, рыночная капитализация Tesla достигла 189 миллиардов долларов и обогнала прошлого лидера - японского гиганта индустрии Toyota. Путь к этой цели был сложный и тернистый, акции знали фееричные взлёты и трагичные падения, однако упорная вера инвесторов и спекулянтов лично в Илона Маска и все его проекты сделала своё дело, психологически значимая вершина была покорена. Кроме того, многие специалисты по рынку ценных бумаг уверенно заявляют, что через 2-3 года акции Telsa будут стоить уже 2500-3000 долларов.
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Финальным толчком к взятию новой высоты стали успехи по продажам электромобилей в Азии, начало производства электрогрузовика Tesla Semi и активные действия Маска по перезапуску производства на фоне эпидемии коронавируса. Тем более невероятным этот рост выглядит на фоне того, что компания много лет являлась глубоко убыточной и генерировала миллиарды долларов убытков. Вы многом это было связано с активным строительством новых заводов и модернизацией существующих. Компанию постоянно называли банкротом, финансовой пирамидой, мыльным пузырём и пророчили ей скорый и неминуемый крах. Однако, сейчас подход Илона Маска к ведению бизнеса, похоже, начинает оправдывать себя. Его компании Tesla и SpaceX регулярно демонстрируют впечатляющие успехи, вырываясь в лидеры своих сегментов рынка.
рекламаКак знать, возможно через несколько лет мы увидим на своих экранах видеотрансляцию с Марса, где астронавты будут ездить по поверхности красной планеты на марсоходе Tesla, доставленном туда ракетой SpaceX.
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