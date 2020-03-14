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Блогер и по совместительству кулинар-испытатель из Японии под ником MerryNightmare7710 провёл серию любопытных экспериментов с использованием процессора AMD Phenom II.

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Ранее уже появлялись видео, где с помощью центральных и графических процессоров приготовлялась яичница. Японский энтузиаст решил пойти дальше и приготовить себе полноценный обед.

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Кусок мяса был зажарен прямо на теплораспределительной крышке процессора. Жир брызгал во все стороны, опасность повредить оборудование была высока.





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В качестве основного блюда решено было сварить очень популярное в Японии карри, которое, как правило, едят с варёным рисом. Поскольку для его приготовления ингредиенты нужно мелко порезать, блогер использовал заглушку для корпуса из комплекта материнской платы в качестве ножа. Непосредственно процесс приготовления проходил в крошечном ковше, неизвестно, сколько на него ушло времени, однако во время варки, когда ковш был заполнен водой, температура процессора составляла всего 71 градус по Цельсию.





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На десерт была зажарена небольшая, но аппетитная оладушка. Кулинару пришлось столкнуться с проблемой растекания теста, но со второй попытки её удалось избежать.





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А вот отварить яйцо оказалось непросто. Даже несмотря на то, что процессоры данной серии известны горячим нравом, вскипятить воду до 100 градусов так и не удалось, поэтому процесс варки проходил с температурами, не превышающими 85 градусов, и занял весьма продолжительное время, но завершился всё же успешно.



