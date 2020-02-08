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Совсем недавно я рассказывал о грядущей сделке века на рынке отечественных процессоров. Государственная компания Российские железные дороги планировала закупить для своих нужд 15000 компьютеров на базе процессоров Эльбрус, разработанных российской компанией АО МЦСТ. Каждый из 15000 комплектов ценой 72 тысячи рублей должен был содержать системный блок, монитор, клавиатуру, мышку и весь комплект необходимых проводов. Управляться компьютер должен был предустановленной системой на ядре Linux, обязательно входящей в реестр отечественного программного обеспечения, составляемый Минкомсвязи.

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Но сейчас выяснилось, что аукцион не состоялся, а причиной тому стало вмешательство сотрудников службы с грозным названием ФАС, она же Федеральная антимонопольная служба. Как оказалось, компания "Смарт текнолоджис", которая не смогла поучаствовать в тендере, подала жалобу, которую ФАС сочла совершенно обоснованной. Выяснилось, что техническое задание на тендер составлено сразу с несколькими ошибками. Во-первых, заказчик прописывает характеристики требуемого процессора сразу под конкретную модель конкретного разработчика, что запрещено. Во-вторых, делает это с грубой ошибкой, поскольку в двух частях одного и того же документа приводятся радикально различающиеся требования к характеристикам процессора. И, наконец, в техзадании прописано требование указать порядковый номер процессора в реестре радиоэлектронной продукции РФ. Однако, в этом реестре есть только один процессор - и это Эльбрус-8С.



Таким образом, ФАС остановила проведение закупок и предписала РЖД изменить формулировки в техническом задании на тендер.