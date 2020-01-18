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Популярный портал 3dcenter.org провёл анализ рынка игровых видеокарт по итогам 2019 года на основе данных, которыми любезно делится со всеми желающими немецкий интернет-магазин mindfactory.de. Среди результатов есть как предсказуемые, так и довольно неожиданные.

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Так, лидером продаж стала видеокарта GeForce RTX 2070 Super с рекомендуемой ценой в $499. Если вас удивляет, как может такая далеко не бюджетная карта стать хитом продаж, можно ознакомится с данными о средней заработной плате в Германии и всё встанет на свои места. А вот на второе место внезапно вырывается Radeon RX 5700 XT, да ещё как вырывается - с огромным отрывом от третьего места, занятого её главным конкурентом в лице GeForce RTX 2060 Super. Карт от AMD в сегменте $399 было продано почти в 2,5 раза больше, чем от NVIDIA. Достойный результат.

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На четвёртом по популярности месте снова представитель AMD - Radeon RX 5700, лишь немного отставшая по продажам от 2060S. Ну и замыкает пятёрку боец-тяжеловес по фамилии GeForce RTX 2080 Super. Дорогая карта, рекомендованная к продаже за $699, оказалась популярнее бюджетных решений.

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Если подводить суммарные итоги, то в целом рынок поделился в соотношении примерно 55% против 45% в пользу NVIDIA. Исторически устойчивое доминирование зелёных карт пока сохраняется, но былой уверенности в прогнозах на ближайшее будущее уже не внушает. А, учитывая, что в этом году NVIDIA может выпустить свои первые игровые решения на базе 7-нм техпроцесса, ситуация может поменяться самым непредсказуемым образом.