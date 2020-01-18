Жители Германии купили в 2,5 раза больше RX 5700 XT, чем RTX 2060 Super
Популярный портал 3dcenter.org провёл анализ рынка игровых видеокарт по итогам 2019 года на основе данных, которыми любезно делится со всеми желающими немецкий интернет-магазин mindfactory.de. Среди результатов есть как предсказуемые, так и довольно неожиданные.
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Так, лидером продаж стала видеокарта GeForce RTX 2070 Super с рекомендуемой ценой в $499. Если вас удивляет, как может такая далеко не бюджетная карта стать хитом продаж, можно ознакомится с данными о средней заработной плате в Германии и всё встанет на свои места. А вот на второе место внезапно вырывается Radeon RX 5700 XT, да ещё как вырывается - с огромным отрывом от третьего места, занятого её главным конкурентом в лице GeForce RTX 2060 Super. Карт от AMD в сегменте $399 было продано почти в 2,5 раза больше, чем от NVIDIA. Достойный результат.
рекламаНа четвёртом по популярности месте снова представитель AMD - Radeon RX 5700, лишь немного отставшая по продажам от 2060S. Ну и замыкает пятёрку боец-тяжеловес по фамилии GeForce RTX 2080 Super. Дорогая карта, рекомендованная к продаже за $699, оказалась популярнее бюджетных решений.
рекламаЕсли подводить суммарные итоги, то в целом рынок поделился в соотношении примерно 55% против 45% в пользу NVIDIA. Исторически устойчивое доминирование зелёных карт пока сохраняется, но былой уверенности в прогнозах на ближайшее будущее уже не внушает. А, учитывая, что в этом году NVIDIA может выпустить свои первые игровые решения на базе 7-нм техпроцесса, ситуация может поменяться самым непредсказуемым образом.
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