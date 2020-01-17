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Компания NVIDIA без официальных анонсов и торжественных презентаций разослала своим подписчикам электронные письма, что теперь в продаже можно найти эталонные и нереференсные видеокарты на базе чипа RTX 2060 по рекомендованной цене в $299. Ранее за неё предлагали просить $349.

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Совершенно очевидно, что этот шаг стал превентивным ударом по готовящейся к выходу видеокарте AMD Radeon RX 5600 XT, рекомендованная цена которой составляет 279 долларов. Теперь всего за $20 NVIDIA может предложить заметно более высокую производительность и поддержку технологий аппаратной трассировки лучей. Шаг, надо заметить, вполне очевидный и ожидаемый, ведь несколько дней назад компания EVGA уже представила публике свою новинку - видеокарту GeForce RTX 2060 KO, сразу же сообщив, что её цена составит те самые $299.

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Непосредственным же конкурентом для Radeon RX 5600 XT по цене является GeForce GTX 1660 Ti, однако AMD утверждает, что их видеокарта обладает большей производительностью. Что же, уже скоро это сможет проверить на практике каждый, ведь выход новинки от AMD состоятся уже 21 января.