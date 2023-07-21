Украинские власти хотят вывозить зерно через Чёрное море без России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Times заявил, что в Украине возобновить экспорт украинского зерна своими возможностями, несмотря на морскую блокаду Чёрного моря со стороны России. Он добавил, что в Украине готовы пойти на любые риски для достижения цели.

По мнению украинского министра, экспорт украинского зерна должен продолжаться вопреки военной угрозе в море со стороны России. Он объясняет, что их посыл к миру простой: Украине не нужна Россия для экспорта украинского зерна.

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Два дня назад Министерство обороны России объявило, что все корабли, следующие через акваторию Чёрного моря в украинские порты, будут признаны потенциальными перевозчиками грузов военного назначения. Если судно будет иметь иностранный флаг, то российские власти сочтут это вовлечением страны на стороне Украины в российско-украинский конфликт.

Стоит напомнить, что после прекращения действия «зерновой сделки» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях продолжить перевозку зерна в Чёрном море без участия России. Для этого он обратился к Турции и Организации объединённых наций.