Об этом он заявил на совещании Совбеза.

Российский президент Владимир Путин выступил на оперативном совещании перед членами Совета безопасности России, где сделал ряд заявлений касаемо Польши. Он считает, что поляки намерены использовать «натовский зонтик» для вмешательства в боевые действия на украинских территориях с целью извлечения выгоды.

По словам российского президента, польское правительство намерено оторвать себе кусок пожирнее, забрав у Украины территории, которые они считают своими историческими. Более того, он назвал западную часть Польши - подарком Сталина, о котором они подзабыли. Стоит напомнить, что именно аргумент с «территориальными подарками» использовался как обоснование для аннексии Крыма с вхождением в состав России.

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Путин считает, что захват Западной Украины может произойти Польшей благодаря созданию польско-литовско-украинского военного соединения, которое должно включать в себя не иностранных добровольцев, а хорошо оснащённые регулярные войска.

Владимир Путин обратился к Службе внешней разведки России, поручив им наблюдать за действиями Польши, связанными с Украиной.