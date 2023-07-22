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Путин назвал западную часть Польши подарком Сталина и рассказал о их планах забрать украинские земли
Об этом он заявил на совещании Совбеза.

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Российский президент Владимир Путин выступил на оперативном совещании перед членами Совета безопасности России, где сделал ряд заявлений касаемо Польши. Он считает, что поляки намерены использовать «натовский зонтик» для вмешательства в боевые действия на украинских территориях с целью извлечения выгоды.

По словам российского президента, польское правительство намерено оторвать себе кусок пожирнее, забрав у Украины территории, которые они считают своими историческими. Более того, он назвал западную часть Польши - подарком Сталина, о котором они подзабыли. Стоит напомнить, что именно аргумент с «территориальными подарками» использовался как обоснование для аннексии Крыма с вхождением в состав России.

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Путин считает, что захват Западной Украины может произойти Польшей благодаря созданию польско-литовско-украинского военного соединения, которое должно включать в себя не иностранных добровольцев, а хорошо оснащённые регулярные войска.

Владимир Путин обратился к Службе внешней разведки России, поручив им наблюдать за действиями Польши, связанными с Украиной.

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#россия #украина #польша #путин
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