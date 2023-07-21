Они проходят на на полигоне «Брестский»

Несколько дней назад было опубликовано видео, на котором Евгений Пригожин в выступлении перед прибывшими в Белоруссию бойцами ЧВК «Вагнер» говорит об уходе с зоны боевых действий до того момента, когда частная военная компания сможет проявить себя по полной программе. Он также считает возможным сделать белорусскую армию второй армией мира.

В Министерстве обороны Белоруссии рассказали о проведении совместных учений белорусской армии с личным составом ЧВК «Вагнер» вблизи границы с Польшей. В пресс-службе ведомства говорится, что будут отработаны учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский», а соответствующие кадры уже опубликованы.

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Белорусское оборонное ведомство сообщает, что полученный белорусскими военнослужащими уникальный опыт будет использован для обороны страны.

В Соединённых Штатах Америки уже прокомментировали ситуацию. По словам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, штаты не планируют наращивать своё пребывание в Восточной Европе на фоне появления там личного состава ЧВК «Вагнер»