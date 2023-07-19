Он считает, что «вагнеровцам» сейчас не стоит принимать участие в боях на украинских территориях.

В Telegram каналах начали публиковать видео с Евгением Пригожиным, который присутствует на военный базе ЧВК «Вагнер» в момент передачи флага частной военной компании, снятого на основной базе в России в посёлке Молькино. Видео снято в позднее время, поэтому разглядеть силуэт самого Пригожина тяжело, но его голос легко узнаваем.

Основатель ЧВК «Вагнер» приветствует наёмников с передислокацией на белорусскую землю, заявляя, что они достойно воевали за Россию на украинских территориях. Тем не менее, он негативно оценил то, что сейчас происходит на фронте, поэтому считает присутствие «вагнеровцев» там лишним. Пригожин видит необходимым дождаться «того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе»

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Евгений Пригожин сделал заявление, что пока ЧВК «Вагнер» какое-то время находятся в Беларуси, они могут сделать белорусскую армию второй армией в мире. Если нужно будет, то «вагнеровцы» должны быть готовы вступиться за белорусов.

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nullПригожин утверждает, что новоприбывших бойцов встретили как героев, местные девушки шушукаются о приезде «Вагнер», а бойцам стоит «вести себя аккуратно, чтобы никого не обидеть»