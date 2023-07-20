Страна пытается вступить в Евросоюз с 1987 года.

В 1987 году Турция впервые подала заявление на вступление в Европейский союз и только к 1999 году стране предоставили статус кандидата. Спустя шесть лет после предоставления статуса страны-кандидата с турецким правительством начались переговоры по поводу вступления в Евросоюз.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган допускал возможность ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в обмен на содействие запада во вступлении Турции в Европейский союз. Как итог, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о невозможности быстрого вступления турецкого государства в союз.

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По словам европейского чиновника, для вхождения в Европейский союз требуются годы, а не часы. На текущий момент европейцы не готовы предоставить туркам даже безвизовый режим.

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nullРанее российский официальные лица предупреждали Турцию в информационном пространстве, что их никто не ждёт в Европейском союзе и даже ратификация заявки Швеции на вступление в НАТО не окажет содействия в этом вопросе.