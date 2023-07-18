Для этого он ведёт переговоры с Турцией и ООН.

Вчера истёк срок действия «зернового соглашения», благодаря которому Украина могла перевозить своё зерно через акваторию Чёрного моря. Россия не желает продлевать сделку, допуская, что с помощью неё украинская армия проводит атаки, в том числе на Крымский мост.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что удастся возобновить поставки зерна по Чёрному морю, но без участия России. Для этого он хочет заручиться поддержкой Турции и Организации объединённых наций.

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Украинский президент уже провёл переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, договорившись над совместной работой с ответственными государствами для возобновления продовольственной безопасности и поставок продовольствия через Чёрное море.

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Скорее всего, при таком исходе Украина хочет организовать сопровождение украинских судов с помощью сил Турции и содействия в этом Организации объединённых наций, тем самым предотвратив возможность перехвата кораблей российским Военно-морским флотом. Вполне вероятно, что если даже идею воплотят в реальность, Россия может блокировать или препятствовать проезду украинских кораблей.