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Зеленский надеется продолжить поставки зерна по Чёрному морю без участия России
Для этого он ведёт переговоры с Турцией и ООН.

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Вчера истёк срок действия «зернового соглашения», благодаря которому Украина могла перевозить своё зерно через акваторию Чёрного моря. Россия не желает продлевать сделку, допуская, что с помощью неё украинская армия проводит атаки, в том числе на Крымский мост. 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что удастся возобновить поставки зерна по Чёрному морю, но без участия России. Для этого он хочет заручиться поддержкой Турции и Организации объединённых наций.

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Украинский президент уже провёл переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, договорившись над совместной работой с ответственными государствами для возобновления продовольственной безопасности и поставок продовольствия через Чёрное море.

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Скорее всего, при таком исходе Украина хочет организовать сопровождение украинских судов с помощью сил Турции и содействия в этом Организации объединённых наций, тем самым предотвратив возможность перехвата кораблей российским Военно-морским флотом. Вполне вероятно, что если даже идею воплотят в реальность, Россия может блокировать или препятствовать проезду украинских кораблей.

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#украина #турция #оон
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