Украинская армия испытывает недостаток дальнобойной артиллерии и прикрытия в воздухе.

Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол в эфире CBS рассказал о том, что Украина не имеет достаточного количества вооружения, чтобы успешно проводить контрнаступления. Он ориентируется на свои «отличные источники», которые указывают на нехватку определённого оружия.

Украинская армия нуждается в дальнобойной артиллерии, чтобы поражать военные склады, энергообъекты, логистические линии снабжения, а также не имеет прикрытия с воздуха. Маккол отмечает, что Администрация американского президента Джо Байдена затянула с обучением украинских пилотов на истребителях F-16 и по этой причине Украина не имеет конкурентоспособной авиации.

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Американское правительство также не намерено поставлять дальнобойные ракеты ATACMS, в которых нуждаются украинцы, а британские ракеты Storm Shadow не обладают достаточной точностью и незаметностью для российской противовоздушной обороны.

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Майк Маккол видит полезность в поставляемых штатами кассетных боеприпасах, которые могут возместить дефицит артиллерийских снарядов калибра 155-мм.