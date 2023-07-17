Американцы не собираются восстанавливать запасы поставленного вооружения.

Из-за имеющегося дефицита артиллерийских снарядов калибра 155-мм, Соединённые Штаты Америки пошли на поставку Украине кассетных боеприпасов. Американский президент Джо Байден назвал это решение вынужденным, ведь у украинской армии вскоре могут закончится боеприпасы.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что штаты не собираются восполнять запас кассетных боеприпасов, которые поставят украинской армии, тем самым по сути пойдя на осознанное сокращения собственного арсенала кассетных бомб.

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Как утверждает Салливан, американская армия вместо поставленных кассетных боеприпасов будет наращивать арсенал традиционных артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

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Стоит отметить, что большая часть стран, подписавшая Конвенцию по кассетным боеприпасам, осознанно отказалось от данного типа снарядов из-за рисков для мирного населения. В то же время Россия, Китай, Соединённые Штаты Америки, Индия и другие крупные страны предпочли удержаться от ратификации документа.