Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Поставив Украине кассетные боеприпасы, США пошли на осознанное сокращение собственных запасов
Американцы не собираются восстанавливать запасы поставленного вооружения.

реклама

Из-за имеющегося дефицита артиллерийских снарядов калибра 155-мм, Соединённые Штаты Америки пошли на поставку Украине кассетных боеприпасов. Американский президент Джо Байден назвал это решение вынужденным, ведь у украинской армии вскоре могут закончится боеприпасы.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что штаты не собираются восполнять запас кассетных боеприпасов, которые поставят украинской армии, тем самым по сути пойдя на осознанное сокращения собственного арсенала кассетных бомб. 

реклама

Как утверждает Салливан, американская армия вместо поставленных кассетных боеприпасов будет наращивать арсенал традиционных артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Стоит отметить, что большая часть стран, подписавшая Конвенцию по кассетным боеприпасам, осознанно отказалось от данного типа снарядов из-за рисков для мирного населения. В то же время Россия, Китай, Соединённые Штаты Америки, Индия и другие крупные страны предпочли удержаться от ратификации документа.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #кассетные боеприпасы #украи
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В случае победы на выборах Трамп поставит Украине и России ультиматумы, чтобы заключить мир
Белый дом: Членство Украины в НАТО не подлежит обсуждению
В Конгрессе США говорят о недостаточном количестве оружия у Украины для успешного контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
69
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
16
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
14
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
1
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
3
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
4
Ходаковский: Продолжая так наступать, противник обнаружит острый дефицит больничных коек и кладбищ
5
Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
2
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
8
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
8
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
10
Бойцы ВС РФ захватили планшет ВСУ с "Крапивой" и возможностью ведения сетецентрического боя
4
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
19
Lenovo представила минималистичную RTX 4060 Mini-ITX: в комплекте с ПК она будет стоить $896
+
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
6
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
Активация E-ядер в процессорах Intel поднимает частоту кадров в играх до двух и более раз
51
Минск представил "дорожную карту" по ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, начавшей подготовку ВС РБ
+

Популярные статьи

ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
95
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
81
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
7
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
58
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
9
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Насколько опасно доверять пропаганде
77
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
2
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh L-ATV
2

Сейчас обсуждают

Max Te
03:17
Украинцы - это не национальность, а территориальная принадлежность. По факту все мы русские. Вопрос как долго будет продолжаться еще это разделение
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
Max Te
03:14
Глобальные цели и задачи - это не нынешняя 404-я, а обнуление всего Запада как такового
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
Max Te
03:13
Усе язсно, шо тут еще тереть?)) Чутка подтужимся и будем в Токио.
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
Max Te
03:12
Унр еще динозавров клинописи учила, пока древние греки под стол пешком ходили. Ваш лвл непростительно мал!
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
kitava
03:11
Первые спикеры заговорили о роспуске. Подожлать годик спада в экономике и не такое заговорят.
Политик из США Янг назвал роспуск НАТО лучшим сценарием для Украины
kitava
03:10
Уже хотят как-то откупиться смотрю.
Арестович считает возможным оставить России 20% украинских территорий, чтобы вступить в НАТО
tosyan20
03:03
А с чего вы взяли, что я не осуждаю Америку? Я как раз таки считаю, что введя войска в Украину мы встали с ними в один ряд. Поэтому мы теперь ничем не лучше чем они. И гордится тут нечем. Как только н...
Каких целей Россия уже достигла в СВО
Demure Persona
02:51
Зелот как всегда
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
Demure Persona
02:51
Бред БП просто должен быть достаточно мощным для сборки и от нормального бренда (не ксас)
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
Alex-IT
02:50
Пентагон с ЦРУ разжигают конечно. Деньги семья Байденов гребёт и американская оборонка.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем