Затяжная подготовка дала российской армии заминировать передовые зоны.

Издание The Washington Post пишет, что перед началом контрнаступательных операций Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у партнёров, в связи с чем наблюдается серьёзное замедление продвижения украинских военных.

Связано это с тем, что российская армия плотно заминировала передовые зоны линии боевого соприкосновения. Затяжная подготовка украинцев к контрнаступлению дала фору российским военным, которую они использовали для установки минных полей.

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Как оценивает ситуацию издание, территория глубиной от 3 до 10 миль перед основными опорными пунктами российской армии плотно заминирована противотанковыми и противопехотными минами и растяжками. Из-за этого украинские военные не могут быстро прорывать позиции российских военных бронетехникой, как это планировалось изначально, а вынуждены пешком и медленно продвигаться вперёд.

Журналисты издания отмечают, что подорванные на минах боевые машины пехоты M2 «Брэдли», как и немецкие танки Leopard 2, даже после взрыва позволяют в большинстве случаев сохранить жизнь экипажу, который отделывается некритическими ранениями.

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный объяснил, что для разминирования полей Украина использует американские системы M58 Mine Clearing Line Charge. Однако, они быстро уничтожаются, поэтому есть потребность в новой технике.