Подозреваемых в совершении преступления задержали.

Вчера Федеральная служба безопасности России сообщила о задержаниях членов группировки «Параграф-88» в Москве и Рязанской области. По данным спец. службы, группировка занималась организацией покушения на главного редактора «Russia Today(RT)» Маргариту Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак. Какое именно количество задержанных - не уточняется.

Задержанные проводили разведку около мест, где пребывают жертвы в течение дня. В Федеральной службе безопасности России утверждают, что за организацией покушений стоят украинские спец. службы. В рамках проведения следственных действий задержанные подтвердили, что Служба безопасности Украина обещала им вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство.

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Во время обысков российская спец. служба изъяла автомат Калашников, 90 патронов 5,45 × 39 мм, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники и неонацистскую символику, литературу. Факт подготовки преступления доказан с помощью изъятых средств связи и компьютеров, содержащих всю соответствующую информацию.

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Задержанным грозит уголовная ответственность по статьям, связанным с экстремистской и террористической деятельностью.