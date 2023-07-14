Он не учёл, что в момент военного положения выборы не проводятся.

Украинский боксёр, имеющий чемпионство в федерациях WBO, WBA и IBF, рассказал о своих планах идти в украинскую политику. Рассказать о планах на будущее его озадачили журналисты Seconds Out.

Боксёра попросили ответить, какие у него планы на дальнее будущее. По началу он хочет пойти в весовую категорию крузервейт (вес до 90 килограммов, категория между полутяжёлым и тяжёлым весом), став абсолютным чемпионом, а после, когда завершит карьеру спортсмена, то имеет намерения баллотироваться в президенты Украины.

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Усик сразу отметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не о чем сейчас переживать, так как «у него есть сила»

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Нюанс задумки украинского боксёра заключается в том, что на момент военного положения президентские выборы не проводятся. Действующий украинский президент продлит срок своих полномочий в 2024 году без каких-либо предвыборных программ и процессов народного избрания, опираясь на положения конституции Украины.