Украинцы пытаются более экономно тратить боеприпасы.

Известно, что Вооружённые силы Украины имеют дефицит артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Имеющиеся запасы западных стран иссякли, а военно-промышленный комплекс союзников не покрывает расход Украины в рамках полномасштабных боевых действий. В связи с этим Соединённые Штаты Америки даже решились пойти на поставку кассетных боеприпасов, которых у них вдоволь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил эту информацию, заявив, что в краткосрочной перспективе украинцы могут столкнуться с серьёзным дефицитом боеприпасов. Сейчас на день украинцам необходимо около 4 - 6 тысяч артиллерийских снарядов, с учётом, что они будут применять боеприпасы рационально.

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Столтенберг призвал союзников сделать всё необходимое, чтобы украинская армия не так сильно пострадала от «снарядного голода»

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Вполне возможно, что кассетные боеприпасы на первое время покроют дефицит артиллерийских снарядов, но украинское правительство взяло на себя обязательство не применять их по населённым районам и российским территориям, в связи с чем фугасные боеприпасы 155-мм калибра были бы полезнее на практике.