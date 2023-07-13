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Известно, что Вооружённые силы Украины имеют дефицит артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Имеющиеся запасы западных стран иссякли, а военно-промышленный комплекс союзников не покрывает расход Украины в рамках полномасштабных боевых действий. В связи с этим Соединённые Штаты Америки даже решились пойти на поставку кассетных боеприпасов, которых у них вдоволь.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подтвердил эту информацию, заявив, что в краткосрочной перспективе украинцы могут столкнуться с серьёзным дефицитом боеприпасов. Сейчас на день украинцам необходимо около 4 - 6 тысяч артиллерийских снарядов, с учётом, что они будут применять боеприпасы рационально.
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Столтенберг призвал союзников сделать всё необходимое, чтобы украинская армия не так сильно пострадала от «снарядного голода»
Вполне возможно, что кассетные боеприпасы на первое время покроют дефицит артиллерийских снарядов, но украинское правительство взяло на себя обязательство не применять их по населённым районам и российским территориям, в связи с чем фугасные боеприпасы 155-мм калибра были бы полезнее на практике.