Но они считают это проигрышем.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о трёх возможных вариантах завершения боевых действия, с которыми Украина может столкнуться в ближайшем будущем.

По словам украинского чиновника, единственным выигрышным вариантом для украинцев является победа украинской армией, за которой последует восстановление границ 1991 года, частичная демилитаризация России(лишение страны ракет определённой дальности) и установление контроля за ядерным арсеналом страны. Украинцы будут модернизировать свою армию, чтобы получить доминирование в регионе.

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Второй вариант предполагает проигрыш Украины, в последствии которого украинское государство будет постепенно умирать в течение следующих двух - трёх лет.

Есть и третий вариант, мало чем отличающийся от предыдущего. Подоляк рассказал о возможной мирной конференции в формате «Минск-3», что фактически будет означать прекращение существования такого государства, как Украина, потеря государственности.

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Поэтому Михаил Подоляк считает, что любые исходы, кроме украинской победы - поиск бессмысленных альтернатив.