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У Зеленского раскрыли причины освобождения командиров «Азова» из Турции
Они находились в стране под домашним арестом до конца конфликта.

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Не так давно украинский президент Владимир Зеленский наведался с визитом в Стамбул, где встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. После их встречи из страны были вывезены во Львов командиры подразделения «Азов», которые были освобождены из российского плена под условием невыезда из турецкого государства. В Кремле недовольны ситуацией, хотя было выражено понимание турков, которые имеют обязанности перед НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляк рассказал возможные причины, по которым Турция дала согласие на вывоз украинских офицеров из страны. Он предполагает, что таким образом Эрдоган хотел показать свою «субъектность» и заинтересованность исключительно в национальных интересах Турции, а не России.

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Такую же ситуацию Подоляк видит и с Китаем, который якобы не ставит ни во что Россию, практически равнодушно относясь ко всем их заявлениям.

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Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал об установлении «нового этапа» американско-турецких отношений и выразив желание встретиться с Джо Байденом. Все прошлые их встречи он назвал всего лишь разминкой.

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#украина #зеленский #турция #эрдоган
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