Накануне саммита НАТО в Вильнюсе турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о переходе американско-турецких отношений на «новый этап», сообщив о готовности к новой встрече с американским президентом Джо Байденом.
реклама
Турецкий президент подчеркнул, что все встречи до этого были своего рода разминкой, а сейчас идёт речь о новом этапе. По словам Эрдогана, пришло время для проведения межгосударственных консультаций на высшем уровне в рамках общего стратегического механизма. Как отмечает турецкий политик, у него есть для этого ещё пять лет президентского срока, а Байдену он пожелал успеха на предстоящих выборах. Предполагается, что встреча турецкого и американского лидера произойдёт во время саммита НАТО.
Ранее Реджеп Эрдоган фактически согласился пойти на уступки касаемо вступления Швеции в североатлантический альянс, ратифицировав их заявку. Правда, у турецкого лидера есть условие: Турция должна вступить в Европейский союз, куда намеревается попасть с 1987 года(кандидатом является с 1999 года)