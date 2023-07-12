Прошлые встречи с Байденом турецкий президент назвал разминкой.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о переходе американско-турецких отношений на «новый этап», сообщив о готовности к новой встрече с американским президентом Джо Байденом.

реклама

Турецкий президент подчеркнул, что все встречи до этого были своего рода разминкой, а сейчас идёт речь о новом этапе. По словам Эрдогана, пришло время для проведения межгосударственных консультаций на высшем уровне в рамках общего стратегического механизма. Как отмечает турецкий политик, у него есть для этого ещё пять лет президентского срока, а Байдену он пожелал успеха на предстоящих выборах. Предполагается, что встреча турецкого и американского лидера произойдёт во время саммита НАТО.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Реджеп Эрдоган фактически согласился пойти на уступки касаемо вступления Швеции в североатлантический альянс, ратифицировав их заявку. Правда, у турецкого лидера есть условие: Турция должна вступить в Европейский союз, куда намеревается попасть с 1987 года(кандидатом является с 1999 года)