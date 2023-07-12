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На открытом 11 июля саммите НАТО в Вильнюсе Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в североатлантический альянс после ратификации их заявки странами-участниками, а также выполнения всех обозначенных условий.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинское правительство не имеет понимания о каких условиях говорили на саммите НАТО и кем они должны быть сформированы.
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Можно предположить, что речь о ранее озвученных факторов вступления страны в североатлантический альянс. Таких, как сохранение демократического режима с прекращением боевых действий. Фактически альянс хочет видеть украинскую победу, иначе не считает необходимым звать страну к себе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за такую неопределённую позицию касаемо вступления Украины в североатлантический альянс. В особенности он акцентировал внимание на условиях, которые никто не озвучил. Зеленский считает, что таким образом НАТО может заставить украинское правительство «торговаться» членством в альянсе на переговорах с Россией, поэтому это мотивирует россиян продолжать боевые действия.