Это аналог ранее поставленных Storm Shadow.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Более месяца назад Великобритания передала Украине свои дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые активно начали применять в зоне боевых действий. Французский президент Эмманюэль Макрон решил присоединится к британцам, заявив, что его страна начнёт поставки дальнобойного оружия украинской армии.

Франция планирует поставить ракеты SCALP, они же Storm Shadow(британская версия), разработанные совместно британцами с французами. Макрон подтвердил, что таким образом украинцы смогут увеличить свои возможности по нанесению ударов по объектам на дальних расстояниях.

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В Кремле уже отреагировали на ситуацию, утверждая, что она никоим образом не даст существенной помощи украинской армии, зато «усугубит судьбу Украины»

Как сообщает издание Reuters, Франция уже поставила украинской армии первую партию из нескольких дальнобойных ракет SCALP. Источники издания сообщают, что французское правительство рассматривает возможность поставить Украине около 50 единиц крылатых ракет.

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Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки по-прежнему отказываются поставлять крылатые ракеты дальнего действия украинским силам.