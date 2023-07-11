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Bild: США и Германия не дадут Зеленскому слово на саммите НАТО в Вильнюсе
Украинский президент остался зол на ситуацию.
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Известно, что Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдёт с 11 по 12 июля. Также там будет и американский президент Джо Байден, с которым, вероятнее всего, украинский лидер проведёт разговор.
Украинский президент хотел публично обратиться с призывом принять Украину в НАТО, выступив с трибуны саммита. Однако, как пишет издание Bild, ссылаясь на свои источники, эту идею не одобряют Соединённые Штаты Америки и Германия.

В то же время на долгожданном саммите должны быть озвучены гарантии для украинского государства, но, как стало известно впоследствии, скорее всего, западные страны лишь гарантируют долгосрочную военную поддержку страны, а принятая ими декларация едва выйдет за рамки подписанной в 2008 году. Таким образом страны-участники НАТО фактически не дадут никакого движения вопросу членства Украины в североатлантическом альянсе.

Стоит напомнить, что Зеленский хотел услышать от западных союзников обещания по принятию его страны в военный блок после завершения боевых действий.

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#украина #сша #нато #германия #зеленский
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