С февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский отменил призыв в украинскую армию, объявив о проведении мобилизации. По изначальной задумке мобилизовать в ряды Вооружённых сил Украины должны были тех, кто служил ранее по контракту и имеет боевой опыт, уже после идут резервисты(включая призывников), проходившие службы до 2014 года, а за ними окончившие военные кафедры, другие соответствующие требованиям лица. Как итог, уже к лету - осени 2022 года в украинскую армию начали брать обычных граждан без какого-либо боевого опыта, так как завершением конфликта не пахло, людской ресурс в армии был востребован.
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство намерено осуществить переход с призывной службы на контрактную армию. Он считает, что необходимо менять подход, делая профессиональную армию. На случай боевых действий же должен быть создан реестр резерва.
В частности планирует ликвидировать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (украинские военкоматы), сделав вступление на службу через Центры предоставления административных услуг. Стоит отметить, что в известную всем «Гвардию наступления» берут как раз таки через эти учреждения, где присутствует ответственный военный офицер.
Если же вспомнить, что страна принимает участие в боевых действиях, которым пока не видно конца, то можно отбросить в сторону все амбициозные планы украинского правительства.