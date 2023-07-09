Дипломат уже выделялся неполиткорректными высказываниями.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Поставка кассетных боеприпасов Украине неожиданно обернулась для Соединённых Штатов Америки критикой и осуждением со стороны ряда западных стран, в том числе стран-участников НАТО. Отдельные чиновники тоже не поленились осудить подобные поставки, например как немецкий депутат Ральф Штегнер, заявивший, что любой, кто уважает международный порядок и ценности, не пойдёт на поставки кассетных боеприпасов, даже если речь об Украине.

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Заместитель Министра иностранных дел Украины, он же бывший посол Украины в Германии, Андрей Мельник порекомендовал немецкому чиновнику идти «к чёрту» с такими советами. Он добавил, что это касается не только Ральфа Штегнера, но и всех других, кто даёт подобные советы, ведь они якобы не понимают о чём говорят.

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В мае 2022 года Мельник из-за отказа немецкого канцлера Германии приехать в Киев, назвал его «оскорблённой ливерной колбасой», из-за чего впоследствии ему пришлось извиняться. Однако украинский президент Владимир Зеленский уволил его с должности украинского посла в Германии, перенаправив в Бразилию. Своё решение он не связал с высказываниями дипломата, а обозначил как обычную ротацию послов.