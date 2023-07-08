Об этом не оповестили россиян.

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

После взятия «Азовстали» в Мариуполе, командиры «Азова», как и обычные бойцы, были взяты в плен. Позже при содействии Турции украинское правительство смогло договориться с Россией об обмене военнопленными, освободив командиров вышеуказанного украинского подразделения, а также других военных офицеров. Одно из условий их освобождения, обозначенное Россией, было нахождение военных под домашним арестом в Турции до конца военного конфликта, что должен был гарантировать турецкий президент Реджеп Эрдоган.

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После недавнего визита Владимира Зеленского в Стамбул, где он встретился с Эрдоганом, украинский президент сел на борт личного самолёта, заодно прихватив с собой командиров «Азова»

Зеленский подтвердил возвращение офицеров домой, заявив, что украинские военные наконец-то будут с родными. В Кремле тоже решили прокомментировать ситуацию.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Анкара нарушила установленные договорённости, разрешив командирам «Азова» улететь в Украину. Об этом никто не поставил в известность российское правительство.