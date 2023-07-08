В 2023 году российское правительство задумалось над сокращением добычи нефти, которая по сути начала терять свой спрос на фоне просевшего экспорта, вызванного международной реакцией на идущие боевые действия на украинских территориях. Издание Bloomberg ещё в апреле написало, что Россия сократила свою добычу нефти больше, чем планировала изначально.
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Министерство энергетики России подтвердило добровольное сокращение экспортных поставок нефти, из-за чего нефтяные рынки лишатся 500 тысяч баррелей/сутки российской нефти. Не так давно Министерство финансов России сообщило, что нефтегазовые доходы российского государства по итогам января - июня упали на 47%(до 3,382 триллионов рублей)
Российское министерство объяснило это уменьшением доходов от экспорта нефти и газа, а также снижением стоимости российской нефти марки Urals.
В июне стало известно, что Россия значительно урежет производство нефти, сократив квоту на 650 тысяч баррелей/сутки, до 9,8 миллионов баррелей/сутки. Вместе с этим российское правительство продолжает сокращать экспортные поставки нефти в августе.