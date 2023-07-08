В 2021 году в Женеве(Швейцария) состоялся саммит между Россией и Соединёнными Штатами Америки, где присутствовал американский президент Джо Байден и российский президент Владимир Путин, а также делегации о стран. Это должна была быть первая встреча новоизбранного американского президента с Путиным, от которой зависели дальнейшие отношения между государствами. Как итог, по результатам встречи было утверждено, что никакой конфликт не должен закончится применением ядерного оружия, а в ядерной войне нет победителей.
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Естественно, что обсуждались и другие вопросы политического и военного характера. Как сообщает Джо Байден, на том же саммите российский президент попросил его предоставить гарантии невступления Украины в НАТО, на что получил отказ. Фактически это как раз и могло обострить дипломатические риски между странами и, соответственно, в российско-украинских отношениях тоже.
Интересно, что при этом сам Байден уверен в неготовности Украины к членству в НАТО. Главной причиной он называет текущие боевые действия, в которые не должны напрямую вмешиваться страны-участники североатлантического альянса, чтобы не ухудшить ситуацию.
Однако если учесть, что Украине отказываются гарантировать членство в НАТО после завершения боевых действий, предлагая гарантии безопасности, то определённо причина не в боевых действий.