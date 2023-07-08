Однако если учитывать, что Россия тоже их использует и страны не утвердили мораторий на использование, то всё в рамках закона.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Вчера ближе к ночи официально стало известно, что Украина получит кассетные боеприпасы от Соединённых Штатов Америки как альтернативу артиллерийским снарядам 155-мм калибра. Ситуацию назвали тяжёлой, но вынужденной из-за отсутствия обычных артиллерийских снарядов на складах американской армии.

реклама

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак заявил, что Генеральный секретарь Антонио Гуттериш выступает против применения кассетных боеприпасов какой-либо из сторон. Он поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их использование как раз таки из-за риска для мирного населения.

Правда, если учесть, что применение кассетных боеприпасов было начато Россией ещё в начале боевых действий, а ни россияне, ни украинцы не подписывали вышеуказанную конвенцию, то все их действия находятся в рамках закона.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Стоит отметить, что по истечению времени кассетные снаряды действительно стали более безопасными, хотя риск для гражданского населения также сохраняется. Однако работа над уменьшением числа «отказов» суббоеприпасов была проведена.