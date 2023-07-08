Вчера ближе к ночи официально стало известно, что Украина получит кассетные боеприпасы от Соединённых Штатов Америки как альтернативу артиллерийским снарядам 155-мм калибра. Ситуацию назвали тяжёлой, но вынужденной из-за отсутствия обычных артиллерийских снарядов на складах американской армии.
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Заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак заявил, что Генеральный секретарь Антонио Гуттериш выступает против применения кассетных боеприпасов какой-либо из сторон. Он поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их использование как раз таки из-за риска для мирного населения.
Правда, если учесть, что применение кассетных боеприпасов было начато Россией ещё в начале боевых действий, а ни россияне, ни украинцы не подписывали вышеуказанную конвенцию, то все их действия находятся в рамках закона.
Стоит отметить, что по истечению времени кассетные снаряды действительно стали более безопасными, хотя риск для гражданского населения также сохраняется. Однако работа над уменьшением числа «отказов» суббоеприпасов была проведена.