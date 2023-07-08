Они также обещают после боевых действий провести работу над рисками.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

После долгого обсуждения темы поставок кассетных боеприпасов для украинской армии Соединёнными Штатами Америки, в Белом доме фактически подтвердили отправку новых снарядов в Украину. Было уточнено, что такая мера является решением пока производство артиллерийских снарядов для украинцев наращивается, а их потребность есть уже.

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Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что сейчас является важным Украине вооружение как оборонительного типа, так и наступательного.

Американский президент Джо Байден назвал поставку кассетных боеприпасов временной и вынужденной. Связано это с тем, что у украинцев заканчиваются артиллерийские снаряды калибра 155-мм, а у штатов пустые запасы для новых поставок. Как только производство будут налажено, тогда украинская армия вновь перейдёт на стандартный артиллерийский боеприпас.

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Джейк Салливан назвал решение по поставкам кассетных боеприпасов тяжёлым, поэтому его откладывали до последнего. Байден и вовсе не сразу согласился на такую авантюру. Американцы хотели проанализировать ситуацию на момент угрозы неразорванных суббоеприпасов снаряда для населения. Украинское правительство пообещало, что не будет использовать новый тип боеприпаса в городах.