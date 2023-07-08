После долгого обсуждения темы поставок кассетных боеприпасов для украинской армии Соединёнными Штатами Америки, в Белом доме фактически подтвердили отправку новых снарядов в Украину. Было уточнено, что такая мера является решением пока производство артиллерийских снарядов для украинцев наращивается, а их потребность есть уже.
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Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что сейчас является важным Украине вооружение как оборонительного типа, так и наступательного.
Американский президент Джо Байден назвал поставку кассетных боеприпасов временной и вынужденной. Связано это с тем, что у украинцев заканчиваются артиллерийские снаряды калибра 155-мм, а у штатов пустые запасы для новых поставок. Как только производство будут налажено, тогда украинская армия вновь перейдёт на стандартный артиллерийский боеприпас.
Джейк Салливан назвал решение по поставкам кассетных боеприпасов тяжёлым, поэтому его откладывали до последнего. Байден и вовсе не сразу согласился на такую авантюру. Американцы хотели проанализировать ситуацию на момент угрозы неразорванных суббоеприпасов снаряда для населения. Украинское правительство пообещало, что не будет использовать новый тип боеприпаса в городах.