В последнее время в Белом доме стали чаще обсуждать вопрос передачи Украине кассетных боеприпасов, о которых украинское правительство просило ещё в марте прошлого года. Издание CBS News считает, что решение о передаче нового типа боеприпасов для украинской армии может быть принято на этой неделе.
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Издание Sky News пишет, что вопрос передачи кассетных боеприпасов находится на этапе активного обсуждения без каких-либо обнародованных подробностей. Украинцев интересуют в частности бомбы MK-20, производство которых прекращено в 2016 году, но на американских складах с боеприпасами их находится более одного миллиона единиц. Они эффективно поражают бронетехнику, а запускаются с авиации или беспилотников.
Предоставление Украине кассетных боеприпасов помогло бы украинской армии перекрыть дефицит артиллерийских снарядов, которых нужно больше, чем союзники могут предоставить. Заодно российское артиллерийское превосходство могло бы стать под сомнение.
Использование кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам, к которой примкнули в том числе страны-участники НАТО. Однако ни Соединённые Штаты Америки, ни Россия, ни Украина не подписали документ.