Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинским властям стоило бы договориться насчёт территориальных претензий и гарантий безопасности с Россией, пока это ещё не поздно. Иначе ситуация может измениться и с Украиной никто не захочет говорить.
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Белорусский президент приводит в пример ситуацию с Евгением Пригожиным, которому объяснил, что ещё в 11:00 он готов с ним говорить, обсуждать условия, но уже вечером ситуация может измениться, а если погибнет хоть один мирный житель - его вовсе признают террористом.
Лукашенко добавил, что с Россией нужно говорить с учётом ситуации, которая складывается на фронте. Скорее всего, речь про то, что занятые российской армией территории должны быть признаны в составе России, иначе никак. Белорусский президент отмечает готовность российских властей говорить с украинскими, но после контрнаступления разговор может уже не состояться.
Александр Лукашенко вспомнил и ситуацию с Германией во Второй мировой войне, пообещав всё наладить со временем. Он объясняет, что когда-то россияне враждовали с немцами, а сейчас, до 24 февраля 2022 года, были хорошими экономическими партнёрами.