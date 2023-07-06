Поставленные британским правительством дальнобойные ракеты Storm Shadow дали возможность украинской армии наносить удары по объектам на дальнем расстоянии, однако дальность и точность ракеты всё же пока не позволяет добиться особых результатов. Тем не менее, новые ракеты в руках украинцах позволяют им наносить удары по российским территориям, военным складам, логистическим объектам и другим стратегически важным объектам.
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Дмитрий Рогозин сообщил, что в Запорожской области российские военнослужащие обнаружили дальнобойную ракету Storm Shadow, которая в ходе падения не взорвалась. Её «затрофеила» российская армия и везёт в Москву на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса для изучения.
По словам Рогозина, шла двухдневная операция по поиску ракеты, которой препятствовали украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские эксперты расшифруют алгоритмы системы управления ракетного вооружения, поделившись ими с сотрудниками российской противовоздушной обороны.
Storm Shadow является совместной разработкой Великобритании и Франции. Ракета позволяет наносить удары о 250 до 560 километров. Поставки ракет начались в мае 2023 года, но в каком количестве украинскую армию снабжают ими остаётся неизвестным.