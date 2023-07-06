Известно, что Евгений Пригожин, ставший инициатором вооружённого шествия ЧВК «Вагнер», которое в конце концов обернулось переговорами между сторонами и деэскалацией конфликта, в соответствии с установленными договорённостями должен был вместе с бойцами частной военной компании уехать в Белоруссию. В интернете стали предполагать, что даже за пределами России на бизнесмена могут найти управу за предательство властей.
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Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг слухи, что российский президент Владимир Путин решит «мочить» Пригожина. Он уверен, что этого не будет.Более того, Лукашенко считает, что ЧВК «Вагнер» больше не поднимут оружие и не восстанут против белорусских властей, белорусского государства. Он отметил, что в жизни всякое бывает, но на текущий момент такой угрозы нет, а с людьми(имеется в виду руководство «вагнеровцев») нужно работать.
Также Александр Лукашенко сообщил, что Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге, а на сегодня уже может и в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слова Лукашенко, указав на нахождение бизнесмена в Белоруссии, как и было оговорено ранее. Сам Пригожин не комментирует своё местоположение.