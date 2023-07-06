С мнением британцев солидарны в Польше.

Министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и Польши Збигнев Рау сделали совместное заявления о том, что Украина должна вступить в НАТО в ускоренной процедуре на подобие той, которой воспользовалась Финляндия и Швеция.

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Он уточнил, что причина ускорения процедуры вступления в североатлантический альянс для скандинавских стран была связана с их способностью показать высокую военную эффективность государства. Как раз таки это предлагают использовать как аргумент ускоренного вступления Украины в НАТО, учитывая полученный страной боевой опыт за полтора года и умение пользоваться военной техникой альянса, её доктринами и тактикой.

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В то же время пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции заявила, что в Соединённых Штатах Америки придерживаются принципа открытых дверей для вступления стран в НАТО. Тем не менее, решение принимается коллективно между странами-участниками, а страна-кандидат должна соответствовать всем стандартам североатлантического альянса, проведя необходимые реформы. Таким образом при данном раскладе ускоренная процедура вступления в военный блок для Украины исключена.