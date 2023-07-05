Министр транспорта России Виталий Савельев доложил российскому президенту Владимиру Путину о проблеме пробок на Крымском мосту, о которых гудят в последние дни. Колонны автомобильной техники растягиваются до 13 километров. Связано это с досмотром каждого из проезжающих автомобилей.
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Исходя из доклада российского министра, ситуация на с 1 по 17 июля лишь ухудшится, так как возрастёт трафик проезжающего транспорта на мосту. В связи с этим с 2 июля действует проезд по Херсонскому мосту, чтобы разгрузить Крымский мост. Также он добавил, что военные сообщили о готовности предоставить два десантных корабли для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.
Путин пообещал лично проконтролировать ситуацию, сказав Савельеву, что он может лично обращаться к нему за содействием в решении имеющихся проблем. Российский президент призвал по максимуму задействовать паромные переправы. Известно, что всего будет действовать шесть паромных переправ, которые смогут перевозить до тысячи автомобилей в день.