После 24 февраля 2022 года крупнейшие российские банки потеряли доступ к межбанковской системе SWIFT, на которую долгое время полагались. Одним из условий продления «зерновой сделки» является как раз таки восстановление доступа к SWIFT для «Россельхозбанк»
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В Европейском союзе задумались над восстановление доступа к межбанковской системе, чтобы иметь шансы на возобновление зернового соглашения, которое фактически разорвано из-за невыполнения западом российских условий. На текущий момент угрозу разрыва сделки воспринимают более серьёзно, чем раньше, потому что российские власти не собираются идти на уступки и продлевать документ даже в краткосрочной перспективе.
В союзе считают, что это наименее плохой вариант развития событий для продления зернового соглашения. Стоит напомнить, что Россия ещё хотела возобновить доступ к аммиакопроводу «Тольятти - Одесса», но его подрыв сделал это невозможным.
Вопрос возвращения «Россельхозбанк» к SWIFT имеет и другие аргументы для отказа от такой задумки. Издание уточняет, что банк фактически подконтролен российским властям, так как его бывший исполнительный директор Дмитрий Патрушев занимает должность министра сельского хозяйства, а его отец Николай Патрушев приближённый к Путину, секретарь Совета безопасности России.